Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida con il Ludogorets in Europa League: "Una sconfitta non deve minare le nostre certezze, continuiamo a lavorare. Ovviamente saremmo tutti più contenti se non ci fosse neanche una sconfitta, ma fa parte del percorso di crescita. Pensiamo subito a domani, abbiamo una rosa importante con valide alternative: per il mister ci sarà modo di far giocare chi ha giocato meno. Chi giocherà domani farà bene. Eriksen? Ha qualità tecniche importanti, sa fare tutti i ruoli del centrocampo; ci vuole un po' di adattamento e di studio, ma per noi è un valore aggiunto".