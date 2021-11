Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con lo Sheriff: "Fiducia dopo aver giocato con l'Udinese? Cerco sempre di farmi trovare pronto e di aiutare i più giovani, ma siamo qui per parlare della Champions e domani dobbiamo assolutamente vincere la partita. Come faccio a farmi trovare sempre pronto? Ho acquisito maturità tale da potermi sempre far trovare pronto. Il gruppo ti stimola ed è una grande fortuna allenarsi con questi ragazzi qua. Differenze tra questa Inter e quella degli ultimi due anni? La base è molto solida, sono arrivati altri talenti, veniamo da due anni importanti, il mister sta portando un lavoro positivo, ma abbiamo ancora tanto da dare. Per il resto non aggiungo nulla per rispetto a mister Conte e a mister Inzaghi".