Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la partita con l'Udinese: "Dobbiamo dare continuità ai risultati e ora andremo con un'altra testa in Moldavia per la Champions. È importante che tutti diano il massimo e dobbiamo dare certezza all'allenatore quando punta su chi gioca meno. Non c'è mai stata incertezza all'interno dello spogliatoio, il gruppo è sano, forte e crede di poter arrivare lontano ovunque. Milan e Napoli vanno forte, dobbiamo tenere il passo e fare punti. Le due prime stanno facendo un percorso identico, gli azzurri mi hanno impressionato per la fase difensiva. Stiamo lavorando bene con Inzaghi, ha un ottimo rapporto con tutti e lui e i suoi collaboratori ci danno sempre tanti consigli".