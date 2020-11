Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, parla a SportMediaset, in vista della ripartenza della Serie A, e dice la sua sul sul mercato: “Son contentissimo di essere rimasto, non ho mai pensato di lasciare questa maglia e ora sto gettando tutto me stesso quando vengo chiamato in causa, cercando anche di aiutare chi fa parte del gruppo. La motivazione di uno che indossa questi colori è massima: deve dare tutto che si tratti di partita, allenamento o che sia fuori dal campo. Spero di raggiungere obiettivi importanti. Con il Torino è fondamentale, dobbiamo vincere e fare punti. Abbiamo modo di preparare la partita nei prossimi giorni con i ragazzi che sono tornati dalle nazionali”.



SU CONTE - “Non ha la stessa fame di vincere? Non è così, il mister è sempre determinato e ci chiede tanto. Noi cerchiamo di dargli tutto. Le critiche ci sono sempre state, fa parte di questo mondo e devono toccarci il meno possibile. Dobbiamo avere in testa l’obiettivo e lavorare”.