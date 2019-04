Un leader nello spogliatoio, meno in campo. Così è spesso stato definito Andrea Ranocchia per l'Inter, dai compagni di squadra, dai dirigenti e anche da Luciano Spalletti, che ha citato più volte l'impegno e la professionalità del difensore nelle settimane più calde del caso Icardi. Un comportamento sempre rispettoso, nonostante il pochissimo spazio riservatogli dall'allenatore toscano.



'VERO CAPITANO' - "Ranocchia è il vero capitano perché è quello che spesso parla, che i messaggi sui social li azzecca tutti. Qualcuno ogni tanto la butta di fuori… Il leader è colui che sta dentro la squadra e tu non lo noti, poi nel momento di difficoltà esce fuori e dice che bisogna avere a che fare con lui se c’è un problema". Queste le parole usate da Spalletti per definire l'importanza di Ranocchia. Un ruolo che il club vuole premiare, rinnovando il contratto del centrale, in scadenza a giugno.



RINNOVO IN ARRIVO - Nelle scorse settimane c'è stato un incontro nella sede di corso Vittorio Emanuele tra Piero Ausilio e Tullio Tinti. Un summit in cui l'Inter ha proposto il rinnovo all'agente di Ranocchia, a cifre più basse rispetto ai 2,4 milioni di euro di ingaggio attuale. Entro fine mese è atteso l'annuncio del prolungamento, che dovrebbe essere per altre due stagioni, con un ingaggio intorno al milione e mezzo all'anno. L'Inter non vuole perdere il suo leader silenzioso.