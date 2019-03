Andrea Ranocchia è in scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe restare all'Inter anche nella prossima stagione. Come riportato da Sky, oggi ad Appiano Gentile c'è stato un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e l'agente del difensore, Tullio Tinti, proprio per parlare del rinnovo del contratto.