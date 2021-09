L'Inter ci prova per Giacomo Raspadori. Come scrive Tuttosport, Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, è pronto a fare un tentativo già nel mercato di gennaio, bloccandolo e lasciandolo in prestito al club neroverde: c'è ottimismo, visti anche gli ottimi rapporto con l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e il procuratore del ragazzo, Tullio Tinti.