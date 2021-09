Mette i guantoni sul tiro centrale di Carvajal. Non può arrivare sulla conclusione ravvicinata di Rodrygo.Un muro di cemento armato, respinge tutti gli attacchi e si carica ad ogni intervento riuscito.Sbaglia un paio di appoggi non da lui e sul gol del Real, la su marcatura è tutt’altro che impeccabile.Provvidenziaale la sua diagonale difensiva su Vinicius. Prosegue con grande personalità e dimostra progressi gara dopo gara.Con lui in campo l’Inter è più compatta. È vero, le sue accelerate non sono incontenibili, ma al momento la squadra gira meglio con lui.(Dal 10’ s.t.È ancora un corpo estraneo. Alterna buone giocate a qualche buco. Sul gol entrano dalla sua parte).Asfissia Modric con un pressing continuo e aiuta molto sia Skriniar che Darmian.(Dal 39’ s.t.Assoluto padrone del centrocampo, domina in lungo e in largo. Sfiora il gol con un bel diagonale rasoterra ed è suo il cross che Lautaro impatta mandando a lato di poco.Qualche bella apertura delle sue, ma spesso rischia la giocata senza la giusta convinzione.(Dal 20’ s.t.: Poco ritmo e sostegno insufficiente, sia in fase di possesso che in fase di non possesso palla).Inzaghi inizia ad incartarsi quando toglie lui dal campo. Partita di applicazione e sostanza.(Dal 10’ s.t.In partite così importanti esce fuori qualche limite).Lanciato a rete da Lautaro, trova l’opposizione decisiva di Courtois. Inzaghi lo spreme, non lo toglie mai dal campo, lui lotta, ma sbaglia troppo avanti alla porta.Un assist per Dzeko e un paio di tentativi verso la porta avversaria. Gli capita una grande occasione, ma di testa non riesce ad angolare la conclusione.(Dal 20’ s.t.Di solito il suo ingresso rivitalizza la manovra, questa sera non è stato così)Gioca un gran primo tempo mettendo all’angolo il Real, con i cambi rovina un po’ tutto.7,5 prende tutto e non sbaglia nulla. Tiene a galla il Real almeno in 5 occasioni. Man of the match6 Perisic ad inizio gara è un avversario ostico, lui incassa e abbozza, ma poi cresce, prende le misure e anche su Dimarco non sfigura.6 Soffre la fisicità di Dzeko, ma ci mette una pezza in più occasioni.5,5 Schierato centrale è dal suo lato che il Real soffre di più, ma non è aiutato da Nacho.5 L'Inter con Darmian e Barella sceglie sempre il suo lato per affondare, lui balla senza vedere palla e rischia più volte di finire la gara in anticipo6 Balla tanto in mezzo al campo senza trovare la giusta posizione, poi la palla verticale per Camavinga che dà il via al gol.6,5 Uomo ovunque a centrocampo, cresce con il passare dei minuti e mette pezze dove gli altri non arrivano6 Quando i ritmi restano bassi si accende, ma la luce va e viene (6,5 entra con personalità, si muove fra le linee ed è suo l'assist per il gol di rodrygo)5 Preoccupato da Perisic non si vede mai (6,5 si vede poco, ma ha il merito di esserci e non fallire l'occasione dell'1-0 finale)5,5 In ombra per lunghi tratti, è marcato a vista dai centrali nerazzurri che non gli lasciano spazio e quando ce l'ha sbaglia incredibilmente.6,5 Nel primo tempo spreca tanto, nel secondo l'uscita di Darmian gli concede campo e lui diventa incontenibile (sv)