Romelu Lukaku ha festeggiato nel migliore dei modi il suo compleanno, con una doppietta che ha regalato all'Inter la vittoria contro il Sassuolo. La festa si è svolta davanti a 71.000 invitati, scrive la Gazzetta dello Sport, ma il regalo più bello, il belga, se lo aspetta a fine anno.



“Romelu aspettava i 71mila invitati al suo party per scartare il regalo. Con un colpo di cannone iniziale sotto la traversa, potente e liberatorio, e con un sinistro tagliente e più raffinato sul finale, ieri Lukaku ha festeggiato 30 anni tondi tondi davanti al Sassuolo. E la festa di compleanno di Big Rom non poteva che celebrarsi qui a San Siro, il suo posto nel mondo, il porto sicuro dopo lungo navigare: è la casa inseguita e che non vorrebbe più lasciare. L’aver segnato ancora una volta davanti a un popolo in adorazione, ascoltando la Nord scandire l’antico coro «Ro-me-lu Ro-me-lu», non fa poi altro che aumentare la sua voglia disperata di Inter: il regalo che vorrebbe ricevere davvero Lukaku è, infatti, uno e uno solo, il rinnovo del prestito dal Chelsea, argomento complesso che verrà affrontato a fine stagione”.