Romelu Lukaku affretta i tempi di recupero. L'attaccante belga dell'Inter si allena a parte ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi non lo rischierà per la trasferta di domani in Champions League a Plzen, ma spera di portarlo in panchina domenica a Udine. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, venerdì sarà il giorno della decisione: dentro o fuori. A oggi siamo sotto al 50% delle possibilità di convocazione.