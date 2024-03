Inter, recupero lampo per Sommer: il portiere vuole esserci già con l’Empoli

e lo fa tenendo conto delle notizie provenienti dall’infermeria, che potrebbero regalare una gioia quasi inattesa se torniamo indietro a pochi giorni fa, quando le immagini mostravano Sommer uscire dal campo per un problema alla caviglia accusato in nazionale. Gli esami strumentali hanno immediatamente escluso lesioni ma dolore e gonfiore all’articolazione spingevano a considerare come data del possibile rientro quella dell’8 aprile a Udine, ma

Il portiere svizzero si sente meglio eL’Inter a riguardo è molto più cauta e non si sbilancia, nessuno intende correre rischi inutili e solo se lo stesso Sommer riferirà di sentirsi al 100% si ragionerà seriamente sull’ipotesi.