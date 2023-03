Prima di Roberto, sulle tracce di Mateoc’era già. La punta del, convocata in Nazionale dal ct jesino, è l’uomo del momento e su di lui si scatenerà un’asta estiva per poterselo accaparrare.ma su di lui ci sono anche i cugini che hanno un asso nella manica da giocarsi., l’attaccante è infatti in prestito alda un anno. È qui che è esploso ed è qui che è diventato capocannoniere del campionato. Con i rossoblù condivide l’attacco con una vecchia conoscenza nerazzurra, quel Facundoche è ancora di proprietà dell’Inter e ora potrebbe rivelarsinell’intrigo milanese per Retegui. Colidio infatti sta confermandosi in Argentina eMarotta starebbe quindi pensando di ‘usarlo’ per fare abbassare le pretese dei due club argentini che gestiscono il suo contratto. Il cartellino della punta della Nazionale è infatti del Boca, con cui ha un contratto fino al dicembre 2024. Il Tigre però, versando 2,1 milioni di euro, ha già fatto intendere che ne acquisterà la metà.- Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Retegui ha convinto gli scout interisti che l’hanno osservato più volte e anche il vice dsnel suo recente viaggio. I primi contatti con il suo entourage sono partiti e in Viale della Liberazione la speranza è di aver trovatoL’idea quindi è proprio quella di fargli ripercorrere gli stessi step da comprimario a titolare fisso per un giocatore forte fisicamente e dallo spiccato fiuto del gol, come l’attuale numero 10 interista. In Argentina intanto impazza il dibattito e lo sconforto per esserselo fatto sfuggire. Il ctin conferenza stampa ha gettato acqua sul fuoco: "". L’Italia spera in un errore di valutazione del tecnico campione del mondo in carica e ci sperano anche le milanesi che sono pronte a sfidarsi per averlo. E i nerazzurri hanno l’opzione Colidio in più per sbaragliare la concorrenza.