Robertol'ha detto a chiare lettere: l'Italia ha un problema in attacco. Conko e Raspadori in serio dubbio, sono pochissimi gli attaccanti centrali a disposizione della. E allora ecco la mossa a sorpresa del ct azzurro:. Classe 1999, italo-argentino,ma in prestito al Tigre nella prima divisione argentina.E adesso siamo già a quota 6 centri in 6 apparizioni. Retegui, confermano dall'Argentina,per i prossimi impegni: prima contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo e poi a Ta' Qali il successivo 26 marzo al cospetto di. Forte fisicamente (e nel gioco aereo grazie alla sua possanza fisica), la punta ha già fatto parlare di se nel Bel paese in chiave mercato:Retegui, vista anche la buona tecnica, sarebbe il terminale perfetto per Pioli. Ed è curioso sottolineare come già tre anni fa il classe 1999 poteva approdare in Italia: Totti infatti, lo aveva preso in procura per portarlo nella Capitale, precisamente alla Roma. - Destinato al calcio che conta, il nativo di San Fernando,suo padre è Carlos José, ex ct della nazionale argentina di hockey su prato, capace di vincere pure la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 ma non solo.andata male (poco lo spazio in campo). Nell'estate del 2016 invece la svolta: uno scout del Boca Juniors lo nota e lo fa ingaggiare dagli Xeneizes. È l'inizio di una carriera da grande attaccante: non a caso a dargli il cambio, in occasione del suo esordio col Boca (17 novembre 2018, match vinto col Patronato 1-0),