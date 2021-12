Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha svelato un simpatico retroscena su Hakan Calhanoglu.



"Quando è successo il fatto di Eriksen, dopo un paio di giorni abbiamo pensato subito a lui. Ero in vacanza a Ponza con degli amici e con la mia famiglia, è stato più il tempo che sono stato al telefono con Hakan che con i familiari. Era il giocatore ideale per il mio modo di vedere il calcio e per sostituire Eriksen. E' un giocatore che abbina quantità e qualità: la forza dell'Inter è il gruppo, ha trovato uno spogliatoio che l'ha accolto al meglio".