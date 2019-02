Come rivelato da Sky Sport, lo spogliatoio dell'Inter è in buona parte insorto contro Mauro Icardi nelle ultime settimane. ‘Ma come, sei il capitano dell’Inter e permetti che tua moglie esterni ogni settimana qualcosa contro qualcuno? Se sei il nostro responsabile, devi bloccare questa cosa’, il messaggio trapelato dai compagni. "Evidentemente i rapporti tra Mauro e la moglie sono basati su altre cose e Icardi è sempre intervenuto per difendere Wanda Nara. Per questo, l’Inter ha deciso che Icardi non rappresentava più il capitano ideale per il club", spiegano da Sky.