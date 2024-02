Inter, retroscena Inzaghi: la telefonata all'intervallo che ha cambiato la gara con la Roma

La partita dell'Olimpico che ha visto l'Inter di Simone Inzaghi superare la Roma per 4 reti a 2, prima rimontata e poi a sua volta in rimonta, non si era messa bene per i nerazzurri, che per la prima volta in campionato sono andati negli spogliatoi con due reti al passivo. Il tecnico di Piacenza, comprensibilmente insoddisfatto del risultato maturato dopo 45', ha deciso di dare una scossa dalla tribuna, dove sedeva a causa della squalifica rimediata nel turno precedente.



I QUINTI - "I quinti, i quinti!", continuava a esclamare nel primo tempo, scrive La Gazzetta dello Sport. Tant'è che il vice Farris si è fatto tramite delle sue indicazioni al telefono e al rientro in campo sono bastati quattro minuti per vedere un assist del quinto di destra, Matteo Darmian, per il 2-2 di Thuram. Per tutta la partita l'allenatore ha continuato a dare direttive , come se i suoi giocatori potessero sentirlo attraverso un canale di comunicazione privato e diretto.



LE PAROLE DI FARRIS - “Non è una videochiamata, è una comunicazione tra il mister che era carico perché nel primo tempo non abbiamo fatto ciò che dovevamo, e noi che abbiamo fatto da tramite coi ragazzi. Nel primo tempo la Roma ha avuto un buonissimo impatto sulla gara, abbiamo preso due gol evitabili sui quali abbiamo lavorato. Nella ripresa, però, è venuto fuori perché questi ragazzi sono straordinari: nelle partite importanti possono sbagliare 20 minuti in un tempo, ma poi la rimettono a posto. Ma deve essere un monito: anche una squadra come la nostra, su campi difficilissimi come questo, non può farsi bastare questo perché dietro non mollano e chiunque può metterci in difficoltà”.