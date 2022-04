Si incontreranno nuovamente oggi, l'Inter e José Mourinho. Tuttosport svela un retroscena di quando il tecnico portoghese fu esonerato dal Manchester United (dicembre 2018). La stagione in cui poi Luciano Spalletti si separò dai nerazzurri e al suo posto arrivò Antonio Conte. Stando a quanto racconta il quotidiano, lo Special one sarebbe tornato volentieri in quel momento e anche una parte dell'ambiente interista lo avrebbe rivoluto. A bloccare tutto fu l'ad Beppe Marotta, che scelse di puntare sull'attuale allenatore del Tottenham.