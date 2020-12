L'Inter ha pensato a Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax in scadenza nel 2022. In estate i nerazzurri, come riporta FcInternNews.it, avevano fatto un sondaggio con gli olandesi, ma la richiesta di 25 milioni di euro ha frenato tutto. Inoltre, l'Inter pensava di poter avere con sé un tesoretto in seguito alla cessione di Perisic, poi tornato in nerazzurro in quanto non riscattato dal Bayern. Insomma, non c'è stato niente da fare per il mancino argentino, che ora tratta il rinnovo coi Lancieri.