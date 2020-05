L'Inter è pronta a ripartire, la società nerazzurra quest'oggi ha svolto una prima parte di visite ai calciatori ed entro domani sera o al più tardi giovedì, provvederà a concludere il ciclo degli esami da svolgere. i tesserati sono stati sottoposti a tamponi e domani si presenteranno in Pinetina per svolgere l'allenamento.



MODALITÀ - Ovviamente in totale sicurezza e solo con l'ausilio di strutture all'aperto. Non si potrà utilizzare la palestra né gli spogliatoi. Conte dividerà i nerazzurri a gruppetti, massimo 3-4 per ogni campo (ad Appiano ce ne sono 4 disponibili all'aperto) e li farà allenare seguendo turni prestabiliti. L'Inter è pronta a ripartire, con tutte le precauzioni del caso.