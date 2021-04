Lukaku è il simbolo di un'Inter che via a vele spiegate verso la conquista dello scudetto numero 19. Il bomber ex Manchester United sta vivendo un momento esaltante all'interno di una stagione che può definirsi strepitosa. Con la rete siglata al Bologna ha toccato quota 20 gol in campionato per la seconda stagione consecutiva.Non solo l'Inter e i propri tifosi si stanno rendendo conto della grandezza del classe 1993 di Anversa, ma anche i top club di tutta Europa.. C'è una pista, seppur molto difficile, che porta direttamente al Barcellona: Koeman vorrebbe riallenare Romelu dopo la felice esperienza in comune allìEverton. Ma il club blaugrana non ha la forza economica, al momento, necessaria per provare a tentare l'Inter con un'offerta davvero indecente.In cima alla short-list di Abramovich c'è Haaland, al secondo posto proprio Lukaku. Diverse indiscrezioni da noi raccolte raccontano di un Chelsea pronto ad attivarsi in maniera concreta sull'attaccante belga,Per Conte c'è una sola certezza: Lukaku è intoccabile e intorno a lui l'Inter potrà diventare più competitiva ai massimi livelli. Romelu è sempre più una guida di questa Inter, lo si nota chiaramente nelle parole e negli atteggiamenti in campo. Leader come non lo era mai stato in carriera.