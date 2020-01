Rey Manaj, attaccante ex Cremonese e Inter, è un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante albanese ha firmato un contratto coi catalani fino al 2023 fino a 700mila euro a stagione. Manaj indosserà la maglia numero 22 e ha una clausola da 50 milioni di euro. Queste le sue prime parole a Barça Tv: "E' uno dei giorni più importanti della mia vita. Non vedo l'ora di iniziare a giocare". Giocherà con la squadra b dei catalani, in Segunda Division B.