Luciano Spalletti questa sera sarà regolarmente al suo posto: sulla panchina dell'Inter. Accolto il ricorso dell'Inter per la giornata di squalifica ricevuta dopo l'espulsione nella gara contro la Sampdoria, arrivata per l'esultanza in seguito al gol di Brozovic. L'allenatore nerazzurro dovrà comunque pagare una multa di 5mila euro, ma avrà la possibilità di sedersi sulla panchina dell'Inter.



PRECEDENTE SCONGIURATO - Ieri, in conferenza stampa, Luciano Spalletti aveva parlato di "precedente poco simpatico". Precendete scongiurato, visto che i nerazzurri potranno contare sull'allenatore toscano per la sfida alla Viola di San Siro.