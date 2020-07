Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter, in prestito alla Lokomotiv Mosca, parla del suo futuro a Record: "Il mio rapporto con la Lokomotiv di Mosca finisce qui. Fortunatamente, la stagione è stata positiva e si è conclusa con la qualificazione della squadra per la fase a gironi della prossima edizione della Champions League. Adesso trascorrerò alcuni giorni in vacanza e penserò al mio futuro. Ho saputo attraverso i miei rappresentanti che c'è interesse da parte di diversi importanti club europei, quindi studierò con calma il prossimo passo della mia carriera".