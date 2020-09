L’Inter, oggi, si raduna, dando il via alla nuova stagione. Tra i volti che lavoreranno agli ordini di Conte ci sarà anche quello di Radja Nainggolan. Come scrive il Corriere della Sera, i nerazzurri aspettano l’offerta giusta per il centrocampista belga, cercato dal Cagliari: l’Inter, però, non lo vuole cedere più in prestito ma solo a titolo definitivo.