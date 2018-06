La stagione di Milan Skriniar è stata di livello assoluto. Il difensore slovacco dell'Inter non ha saltato una gara è stato sempre fra i più positivi e si è rivelato l'acquisto più azzeccato della campagna acquisti della scorsa estate. Pagato circa 30 milioni (con l'inserimento di Caprari nella trattativa), oggi il suo valore è più che raddoppiato attirando su di sè l'interesse di tutti i più importanti club europei. L'Inter però non ha alcuna intenzione di cederlo.



NO A 65 MILIONI - Tant'è che il club nerazzurro ha già rifiutato una proposto importantissima per lui. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul tavolo di Corso Vittorio Emanuele è già arrivata un'offerta da 65 milioni di euro per il centrale classe '95. A presentarla il Manchester United di Josè Mourinho che però ha ricevuto un secco no da parte della proprietà interista.



RINNOVO IN VISTA - Skriniar non si vende e, al contrario, l'Inter è pronta anche a blindarlo. Attualmente guadagna 1,5 milioni a stagione fino al 2022. Ma i dirigenti nerazzurri, per frenare le offerte in arrivo dall’estero e spalmare su più anni gli ammortamenti a bilancio, nelle settimane scorse gli hanno proposto un prolungamento fino al 2023 con conseguente aumento dell’ingaggio fino a 2,2 milioni di euro. Per uno Skriniar ancora in nerazzurro, l'Inter non ha dubbi.