Il ko interno con la Fiorentina ha scosso l'ambiente Inter. Si tratta infatti della decima sconfitta stagionale in Serie A, decisamente troppe per una squadra partita con l'obiettivo dello scudetto. In Viale della Liberazione sono in atto riflessioni profonde in merito al momento del team ma per adesso la panchina di Inzaghi non è a rischio.



Serve però una svolta e le prossime sfide non saranno banali. L'allenatore si gioca tutto nelle tre gare contro Juventus, Salernitana e Benfica. Al termine del campionato la società deciderà se virare su un altro allenatore e solo un lungo cammino in Champions potrebbe salvare l'ex Lazio.



In Serie A infatti l'Inter rischia di ritrovarsi sempre più invischiata in una lotta per i primi 4 posti che in società ritenevano un obiettivo minimo e facilmente raggiungibile, visto la rosa fornita a Inzaghi e la scarsa vena delle concorrenti. La domenica di Serie A potrebbe "regalare" un sorpasso del Milan e un aggancio della Roma: i nerazzurri potrebbero trovarsi quindi a + 2 su un'Atalanta quinta e rimettere tutto in gioco. Zhang è fiducioso ma un'eventuale non qualificazione per la prossima Champions sarebbe un fallimento enorme da un punto di vista sportivo e finanziario: i soldi dell'Uefa sono infatti fondamentali per far respirare le casse nerazzurre. Occorre una svolta repentina.