L'Inter chiede un calcio rigore nel primo tempo contro il Porto (andata degli ottavi di Champions League) per un contatto tra Darmian e Galeno, ma arbitro e VAR non concedono. Duranto l'intervallo lo studio di Prime Video commenta l'episodio. L'ex arbitro Calvarese non parla di errore chiaro ("Rigore al 60%"), tesi invece sostenuta dai due ex nerazzurri Diego Milito e Julio Cesar: "Se è fuori area, l'arbitro fischia fallo".



Di tutt'altro avviso Clarence Seedorf. L'ex centrocampista del Milan si dice d'accordo con l'arbitro Jovanovic: "Non è occasione da gol, non è rigore. La stava passando, cosa poteva fare? Non facciamo bar sport".