Si è molto parlato in questi giorni delle difficoltà del centrocampo dell’Inter, da qualche tempo incapace di sostenere un attacco di per sé in crisi. Barella sembra scarico, Calhanoglu non va molto meglio, Brozovic fra le trattative per il rinnovo e il fatto che non ha un effettivo sostituto ha perso smalto, pur rimanendo appunto imprescindibile. Naturale quindi che Beppe Marotta e il suo team stiano cominciando a guardarsi intorno in cerca non solo del grande obiettivo Frattesi, ma anche di un perno centrale attorno al quale far ruotare l’Inter del futuro. La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore ha fatto un nome interessante.



CERVELLO DANESE – Nel Lecce capolista in Serie B milita un ragazzo 22enne danese di ottime prospettive, che sta amministrando con ottimi risultati il gioco dei salentini: si tratta di Morten Hjulmand, omonimo ma non parente del commissario tecnico della Nazionale. Per il numero 42 quest’anno 26 presenze in campionato condite da due assist, realizzati entrambi di recente: una verticalizzazione per Coda e un calcio d’angolo finalizzato in rete dallo stesso attaccante rispettivamente contro Crotone e Parma nel mese di febbraio. Il giovane centrocampista è anche nel giro della Nazionale danese Under 21, con la quale conta nove presenze.



INSOSTITUIBILE – Esattamente come Brozovic, Hjulmand risulta indispensabile per i meccanismi e l’equilibrio della squadra di Marco Baroni: 2215 minuti giocati su 2430 totali, 26 presenze su 27 a causa delle prime 5 ammonizioni delle 6 rimediate fin qui in campionato. E il rapporto con i gol? Non molti, ma del resto anche il croato nerazzurro, da quando ha arretrato il proprio raggio d’azione, non ha nella rete la sua priorità. Hjulmand ha segnato in maniera sporadica tra le giovanili del Copenaghen, l’Admira Wack Molding (la squadra dalla quale è stato prelevato dal Lecce) e l’Under 19 della Danimarca. Mediano forte fisicamente, tattico e dotato di grande visione di gioco, questo ragazzo danese sta dimostrando di meritare la Serie A, e potrebbe giocarla con dei colori diversi da quelli giallorossi sulla maglia. Quelli di chi ha bisogno di un nuovo architetto per il proprio futuro.