L'intesa era nell'aria, ma nelle ultime ore c'è stata una forte accelerazione: Stefan de Vrij e l'Inter continueranno il percorso insieme. Il difensore olandese va in scadenza il prossimo 30 giugno, ma le parti avrebbero raggiunto un'intesa per un nuovo accordo biennale. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tutto verrà ufficializzato dopo la finale di Champions League a Istanbul.