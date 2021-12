L’Inter pronta a tutto per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno. C’è ottimismo tra le parti, che accelereranno dopo la partita col Real Madrid. Il croato è imprescindibile per Simone Inzaghi, insostituibile: il club nerazzurro lo sa, per questo vuole trovare un accordo. Inoltre, come spiega la Gazzetta dello Sport, da un punto di vinta finanziario è più facile rinnovare il contrato all’ex Dinamo Zagabria che andare a trovare un suo erede sul mercato, visti i costi alti.