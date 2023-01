Rinnovo in vista per Matteo Darmian all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno prolungherà infatti il suo accordo con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione successiva legata al raggiungimento di un certo numero di presenze e ingaggio abbassato a 2 milioni netti più bonus.