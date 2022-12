Circa 2000 i tifosi nerazzurri collegati su Facebook per seguire la partita amichevole tra. Per fortuna mancano ancora 18 giorni alla ripresa contro il Napoli e forse è troppo presto per preoccuparsi, ma l’Inter vista in terra spagnola è apparsa ingolfata e priva di idee. La prima frazione di gioco (ma questo per colpa di entrambe le formazioni) è stata quasi soporifera. La ripresa è andata poco meglio per via di quel botta e risposta nel finale, che ha visto prima l’Inter passare in svantaggio, per poi recuperare nel giro di pochi secondi e chiudere la sfida sull’. Di seguito i top (se così si può dire) e i flop.: Si conferma leader difensivo di questa squadra, l’ex Lazio è uno concreto e mantiene la calma anche quando si surriscaldano gli animi.: Uno dei pochi a provarci, sua l’unica conclusione che impegna seriamente Claudio Bravo. Non si arrende alla titolarità di Dimarco e con applicazione e serietà allontana anche le voci di mercato che lo vedono coinvolto.: Lui il suo lo fa sempre e rischia anche di confezionare l’ennesimo assist da corner. Gioca da regista fino all’ingresso di Asllani, poi opera da mezzala.: Giudizio probabilmente ingeneroso, perché alla fine si fa perdonare siglando l’1-1, ma il modo in cui si lascia anticipare di testa da Juanmi non rende merito alla sua esperienza. A difesa schierata, non guarda l’unico uomo in area di rigore, che in terzo tempo arriva sul pallone e batte Brazao per il momentaneo 1-0.: Un cavallone col paraocchi. A volte sembra corra senza un obiettivo, tanto per sfogare la gamba che ha bisogno di spingere. I soldi sono pochi e parte di questi l’Inter intende impiegarli per riscattarlo dal Cagliari. È davvero una buona idea?: Vale un po’ il discorso di Darmian, sbaglia un sanguinoso pallone in uscita e avvia il gol del momentaneo vantaggio del Betis, poi però avvia l’1-1 con un bel lancio per Dimarco.: Si vede poco, non riesce mai a dare il contributo alla squadra e non crea alcun timore in area di rigore avversaria. Una serata decisamente anonima per l’attaccante bosniaco. E se si ferma anche lui sono guai…