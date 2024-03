Inter, rinnovo Lautaro: incontro in corso a Madrid fra l'agente e Ausilio

Pasquale Guarro, inviato a Madrid

L'Inter si muove per il rinnovo di Lautaro Martinez: in questi minuti è in corso un incontro a Madrid, nell'hotel che ospita i nerazzurri in vista del match di questa sera in Champions contro l'Atletico, fra l'agente dell'attaccante argentino, Alejandro Camano, e il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio.



(in aggiornamento)



IL PUNTO - Come vi abbiamo scritto ieri, Madrid diventa il luogo per dare nuova linfa a un dialogo fermo ormai da qualche settimana. Proprio nella capitale spagnola, infatti, l’agente di Lautaro Martinez fa spesso base e allora gli uomini mercato nerazzurri hanno pensato di utilizzare questa due giorni in terra spagnola anche per incontrare Camano e per tentare di compiere qualche passo avanti verso quel rinnovo cui tutti ambiscono.



SERVE UNO SFORZO - Per l’Inter sarà necessario fare qualche passo verso il calciatore, le richieste sono alte ma in linea con le prestazioni di Lautaro, che quest’anno sta trascinando l’Inter verso la seconda stella. Lautaro terminerà molto probabilmente il campionato da Capocannoniere (ad oggi è a 8 gol in più rispetto a Vlahovic, secondo in classifica), ma non è solo questo ad affrancarlo: l’argentino è sempre più leader di questa squadra ed il calciatore nerazzurro più apprezzato in Europa. Per tutti questi motivi la richiesta di Camano non può essere inferiore ai 10 milioni di euro, mentre in viale della Liberazione hanno sempre pensato di poter chiudere i discorsi fermandosi a 8,5. Molto probabilmente non basteranno, ma di questo e di altro, Ausilio e Camano, ne parelano a Madrid.