L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez. Come scrive Tuttosport, il Barcellona non prenderà, salvo sorprese, il numero 10 nerazzurro, che quindi si riavvicina al prolungamento: i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 5 milioni di euro a stagione più bonus, togliendo o ritoccando la clausola (da 111 a 150). Appuntamento a ottobre.