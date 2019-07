Il mercato dell'Inter, dopo le parole di Conte e il vertice di mercato a Nanchino, è destinato a sbloccarsi. La società ha compreso quelle che sono le esigenze del tecnico che continua a spingere per avere rinforzi, soprattutto nel reparto avanzato. E viste le tante difficoltà nel trovare un accordo con il Manchester United per Romelu Lukaku, i nerazzurri sono pronti a tornare con forza su Edin Dzeko.



'UN ATTACCANTE DI ESPERIENZA' - Lo stesso Marotta nelle scorse ore ha confermato che l'Inter è alla ricerca di un attaccante di esperienza e di uno più giovane. Ovviamente il primo profilo è quello che porta al gigante bosniaco, che i nerazzurri seguono fin dall'inizio del mercato. E la spinta di Conte è stata decisiva per la riapertura dei dialoghi tra le parti dopo la battuta d'arresto subita dalla trattativa nelle scorse settimane.



CONTATTI - I contatti sono quindi ripresi, anche se ancora non c'è intesa sulle cifre. Roma e Inter dovranno superare questo scoglio, ma se ne parlerà in modo più preciso solo dopo il rientro dalla tournée. Lavori in corso quindi, con Conte che continua a spingere e l'Inter che prova ad accontentarlo. Con Dzeko, e poi chissà...