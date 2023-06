L'Inter riscatta il difensore Acerbi dalla Lazio per 4 milioni di euro. Invece il club nerazzurro lascerà cadere l'opzione per Bellanova: troppo alta la cifra di 7 milioni di euro fissata per la conferma, anche in rapporto al poco impiego durante la stagione. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non è detto che l'avventura a Milano dell'esterno sia già terminata. Inter e Cagliari hanno infatti convenuto di riparlare dell'affare dal primo luglio in avanti: possibile che la società nerazzurra chieda un nuovo prestito, tutto da verificare però se il club sardo vorrà concederlo. Le fasce di Inzaghi sono destinate a cambiare: a sinistra in uscita c'è Gosens, che piace (non solo) al Wolfsburg.