Una riunione tra i leader dello spogliatoio dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio ad Appiano Gentile si sono riuniti Handanovic, Skriniar, Barella, Lukaku, Dzeko, Onana, Bastoni, Lautaro e Dimarco. Hanno parlato a turno e a prendere la parola per più tempo sono stati il capitano e il totem belga.



Tutti hanno condiviso che, andando avanti così sull’altalena, si corrono dei rischi che una squadra di questo livello non merita. La scossa deve arrivare in campo con una presa di coscienza collettiva a partire da Cremona: responsabilità è il termine chiave.