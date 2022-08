La seconda edizione della LuLa presenterà una differenza sostanziale rispetto alla prima, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nella prima Lu-La c’era una metà che, quasi senza volerlo, spesso finiva per “schiacciare” l’altra, mentre adesso i due camminano spalla a spalla e alla stessa velocità. Da primo cavaliere del re a sovrano che divide il trono, è una piccola rivoluzione. Rispetto all’anno scorso, con Rom inserito un po’ alla volta nel sistema di Simone, il Toro giocherà in maniera inevitabilmente diversa: avrà più spazio e libertà per agire anche perché non dovrà riempire più l’area militarmente, compito che torna al numero 90. E non può che giovargli la presenza di un attaccante che faccia a botte con i difensori avversari: ecco il vero plus che l’argentino può guadagnare rispetto alla scorsa stagione”.