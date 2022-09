La pausa per la Nations League è stata piacevole per i tifosi italiani, che tornano a confrontarsi nel weekend per l’ottava giornata della Serie A. Il big match va in scena sabato 1 ottobre alle 18:00, con Inter-Roma, un confronto tra due squadre che non si presentano serene alla sfida. Due sconfitte e una vittoria per entrambe nelle ultime tre gare di campionato e in vista dell’appuntamento di San Siro sulla lavagna scommesse i nerazzurri partono favoriti a 2,07, contro il pareggio a 3,50 e la vittoria degli uomini di Mourinho (che essendo squalificato non potrà guidare i giallorossi da vicino) a 3,55. Ancora out Romelu Lukaku per Inzaghi, mentre nella Roma potrebbe tornare titolare Dybala e di conseguenza i Fab Four con Zaniolo, Pellegrini e Abraham. L’Over 2,5, scommessa che prevede almeno tre reti nella gara, è a 1,74, mentre l’Under 2,5 vale 1,98. Sabato ci saranno in palio altri punti piuttosto pesanti per la zona alta della classifica: in Napoli-Torino è palese il vantaggio nei pronostici a favore dei campani, a caccia del quarto successo consecutivo, mentre i granata devono rialzarsi dopo le sconfitte – entrambe per 1-0 – contro Sassuolo e Inter. La squadra di Spalletti dovrebbe confermarsi in vetta alla classifica, visto che il segno 1 vale 1,61. A 4,10 il pareggio, mentre il 2 vale 5,40. Situazione gemella per il Milan che cerca i tre punti in casa dell’Empoli e nonostante qualche assenza in formazione è favorito a 1,62. Domenica la Lazio può sfruttare un calendario favorevole e in casa dello Spezia si gioca vincente a 1,41, mentre la Juventus non può proprio permettersi di sbagliare. I bianconeri a settembre hanno perso contro PSG, Benfica e Monza e pareggiato contro Fiorentina e Salernitana. Allegri deve cominciare ottobre con un successo contro il Bologna a quota 1,53. L’Atalanta cerca conferme in casa della Fiorentina ed è favorita a 1,97 e davanti al proprio pubblico potrebbero vincere anche la Sampdoria contro il Monza (segno 1 a 2,28), il Sassuolo con la Salernitana (segno 1 a 2,04) e il Lecce contro la Cremonese (segno 1 a 2,11). Lunedì 3 ottobre va in scena il posticipo: l’Udinese è la rivelazione di questo inizio di campionato e la sesta vittoria di fila, a Verona, vale quota 2,33.