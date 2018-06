È già partita la trattativa Nainggolan tra Inter e Roma. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come già da qualche giorno le due parti abbiano avviato i contatti.



“L’Inter e la Roma stanno già parlando da qualche giorno del trasferimento a Milano di Radja Nainggolan. La trattativa non è ancora vicina alla conclusione, ma il club nerazzurro e quello giallorosso non hanno aspettato luglio e hanno già abbozzato il discorso nonostante entrambe, entro il 30 giugno, abbiano l’obbligo di fare le plusvalenze previste nei rispettivi settlement agreement firmate con l’Uefa. Il dialogo tra le società ha già preso corpo perché Baldissoni e Monchi sono entrati nell’ordine d’idee di sacrificare il belga per ringiovanire la squadra e dare maggior spazio in mezzo a Lorenzo Pellegrini”.