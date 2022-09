l’Inter è un cavallo imbizzarrito ma, il miglior “fantino” degli ultimi 30 anni, da quelle parti. Domani sera, ore 18, San Siro ospiterà Inter-Roma, sfida delicata, perché potrebbe rimarginare qualche ferita o dare il via a un’emorragia preoccupante., ma di fattoCalhanoglu è rientrato in gruppo ieri e non ha i 90’ nelle gambe, Brozovic è infortunato e Gagliardini è reduce da un problema alla schiena. A disposizione di Inzaghi, a pieno servizio, ci saranno i soli Barella, Asllani e Mkhitarya.Il tecnico nerazzurro si affiderà come sempre al collaudato 3-5-2 e tra i pali ci sarà il capitano,Non dovrebbero esserci sorprese in difesa, doveprenderà il posto di de Vrij, conalla sua destra ealla sua sinistra., mentreè per adesso favorito su Gosens, anche se il tedesco è segnalato come in ripresa fisica. I tre di centrocampo saranno(alla prima da titolare)Coppia d’attacco,Questo, ad oggi, l’undici che Simone Inzaghi sembra intenzionato a spedire in campo dal primo minuto.Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.