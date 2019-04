Si concludeil programma del sabato della 33esima giornata di Serie A. Si scende in campo a San Siro per il big match di giornata,. Una partita importantissima in chiave Champions League: con una vittoria, i nerazzurri blinderebbero il terzo posto, mentre se dovessero vincere i giallorossi salirebbero in quarta posizione.​L'Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide di Serie A contro la Roma: tre pareggi e due successi giallorossi nel parziale. La sfida tra Inter e Roma potrebbe essere la prima tra due squadre di Serie A a raggiungere i 500 gol (attualmente a 497). La Roma ha perso al Meazza in questo campionato contro il Milan, nelle ultime 17 stagioni di Serie A solo una volta i giallorossi sono usciti sconfitti da entrambe le sfide a San Siro contro le due milanesi (nel 2014/15). La Roma ha già perso sei gare in trasferta in questa Serie A: nelle precedenti cinque stagioni i giallorossi avevano registrato al massimo cinque sconfitte esterne al termine del campionato..