Dopo una fase di stallo durata qualche giorno, Inter e Roma sono più vicine a un accordo per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha fretta di definire il proprio futuro e Piero Ausilio è in costante contatto con i dirigenti giallorossi, proprio per limare le distanze e giungere alla fumata bianca. Possibilmente entro pochi giorni, anche perché Conte ha chiesto di averlo pronto e riposato per il ritiro di Lugano. Inter e Roma ne parlano, entrambe con disponibilità, con i giallorossi che hanno abbassato le pretese iniziali, ritenute eccessive.



LE CIFRE - La trattativa tra i due club pare destinata a sbloccarsi molto presto, con un esborso economico da parte dei nerazzurri di circa 12-13 milioni di euro, da capire se con o senza l’inserimento di contropartite, anche se nelle ultime ore sembra prevalere la formula cash. Dzeko attende una chiamata, ma l’incertezza dei giorni scorsi sembra aver aperto a ben altri orizzonti. La trattativa tra Inter e Roma procede su buoni binari e c’è la ferma convinzione di definirla prima del 30 giugno, quando i due club chiuderanno anche i rispettivi bilanci.