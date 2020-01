Non solo Napoli e Fiorentina su Matteo Politano. Come scrive il Corriere dello Sport, anche la Roma pensa all’esterno offensivo dell’Inter, cresciuto proprio nel settore giovanile giallorosso: Petrachi, ds romanista, ha chiesto tempo all’ex Sassuolo. Prima, infatti, deve cedere Under, che ha estimatori in Premier e in Bundesliga.