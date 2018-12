Delio Rossi, tecnico che lanciò Mauro Icardi ai tempi della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'attaccante dell'Inter: "Sì, Spalletti ha ragione. Icardi ha fatto uno scatto, ha capito che anche i migliori, penso a Kane o a Suarez, non restano solo lì davanti ad aspettare l’occasione, ma evitano di dare riferimenti ai difensori. La verità è che Mauro con il passare del tempo aveva modificato il suo gioco".



SULLA SAMP - "Con me alla Sampdoria era un giocatore totale, aveva una grande disponibilità. Era elastico, giocava con la sola idea di farti male, faceva 100 scatti a partita in profondità pur sapendo che 98 di questi sarebbero andati a vuoto. Poi si è adattato a quel metro di giudizio che misura gli attaccanti solo in base ai gol. È umano, no? Se riesci a fare il massimo, o comunque quello che viene giudicato tale, solo con il minimo sforzo, poi ti adatti".



COSA GLI MANCA - "Se devo pensare a un ultimo gradino da salire, dico che non è ancora in grado di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti più complicati. Non è ancora il leader che ti trascina, è ancora 'solo' un leader tecnico. Il campione si vede nei momenti in cui la squadra è in difficoltà, sotto nel risultato. Io faccio sempre così: quando mi chiedono di giudicare un giocatore, rispondo sempre 'datemi un video mentre la sua squadra sta perdendo una partita fuori casa'. Ecco, lì capisco tutto".