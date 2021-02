Intervistato da FCINTER1908.IT, l'ex attaccante dell'Inter, Ruben Sosa, ha espresso il proprio parere su un suo connazionale allenato da Armando Madonna nella Primavera nerazzurra, Martin Satriano.



“L'ho visto bene al Nacional: è un ragazzo a cui piace il calcio, gli piace allenarsi. Credo che abbia tutto per poter far bene, ma bisogna andare tranquilli con lui, è ancora un "bambino". Ha le qualità per diventare un grande campione, ma andiamoci piano. In Uruguay si parla benissimo di lui, per quello se n'è andato così presto: è un giocatore diverso dagli altri, è un "classe A" come diciamo noi”.