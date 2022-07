Intervistato da TuttoSport, il noto cantautore e tifoso dell'Inter, Enrico Ruggeri, ha espresso la propria opinione in merito all'eventuale cessione di Milan Skriniar.



«Squadra che vince non si tocca. È vero che l’Inter lo scudetto non l’ha vinto però allora diciamo: squadra che va bene non si tocca. Ogni volta che va via qualcuno e arriva un altro è sempre una scommessa. Lo è stato con Dumfries che non sembrava all’altezza, ora è andato via Perisic vediamo se Gosens è di pari livello. Ogni volta è un salto nel buio. Se ci mettiamo a fare la lista dei sostituti che non sono andati bene, la lista è lunghissima».