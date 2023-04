Dopo la sconfitta contro il, Arrigoha commentato il momentoa ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sia a livello fisico sia a livello mentale. Sono partite infinite che durano cinque-sei giorni. Il recupero è molto difficile anche perché la tensione nell’ambiente è particolarmente elevata. Per questa ragionePreservare chi sarà chiamato all’impegno in Champions è normale”."Per il ritorno dei quarti di finale di Champions LeagueIn Portogallo l’Inter ha fatto vedere di essere un gruppo di altissima qualità: centrocampo e difesa hanno lavorato benissimo. Adesso è necessario che si ripeta. Serve una prestazione europea: alti ritmi, idee chiare e, se possibile, un po’ più di pressing”.“È l’undicesima partita che l’Inter perde in campionato. Il fatto è cheQuello che si è visto in Europa non si è notato in campionato. Che cosa succederà contro il Benfica?anche se il vantaggio da cui parte è notevole. Però ci si ricordi sempre che le grandi squadre aggrediscono e costringono l’avversario alle corde. L’Inter non è ancora a questo livello. Non ha continuità”, ha concluso Sacchi.