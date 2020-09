Eddie Salcedo lascia l'Inter e torna al Verona. L'attaccante classe 2001, in questi giorni agli ordini di Antonio Conte ad Appiano Gentile, come riportato da Sky Sport lascia i nerazzurri in prestito con riscatto e controriscatto. Una nuova formula rispetto alla scorsa stagione, quando era solo in prestito secco. Il Verona di Juric vuole puntarci, ma l'Inter non vuole perdere il "controllo" del giocatore. Da qui la decisione sulla formula.