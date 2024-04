Inter, sale il prezzo di Bento: la richiesta dell'Athletico Paranaense

è l'osservato speciale dell'per la porta del futuro. L'estremo difensore classe '99 dell'ha trovato a Wembley, nell'amichevole contro l'Inghilterra, il debutto con la Nazionale del Brasile e la prima presenza con la Seleçao ha portato con sé risvolti di mercato.- Il primo è il prezzo del suo cartellino, "salito alle stelle" come evidenzia la stampa brasiliana. Nel 2023 l'Athletico Paranaense aveva rifiutato due offerte, unaavanzata dale una dell'. Ora, si legge, il presidente del club di Curitiba Mario Celso Petraglia ha alzato ulteriormente l'asticella:, questa la cifra minima per sedersi al tavolo delle trattative.

- Problema prezzo ma non solo per l'Inter, perché i nerazzurri devono fare i conti con una concorrenza sempre più folta ed agguerrita. Ilcontinua a monitorare, ma a preoccupare ora sono i club di Premier League che hanno messo nel mirino Bento:, ma soprattutto ilche non è convinto delle prestazioni di Robert Sanchez e punta ad ingaggiare un nuovo portiere per il futuro.